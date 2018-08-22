Лукашенко летит к Путину в Сочи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Сочи. Официальная цель поездки – обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным вопросов двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте главы Республики.
Кроме того, коллеги "сверят часы" по мировой повестке дня и обговорят возможности в международных интеграционных объединениях.
В июле Лукашенко обвинил российские компании, что они занимаются контрабандой запрещенной "санкционной" продукции через территорию Белоруссии.
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