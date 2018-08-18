Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лукашенко уволил руководство правительства Белоруссии

Политик пошел на радикальные меры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил руководство правительства страны. Андрея Кобякова на посту премьер-министра сменил экс-глава Банка развития Сергей Румас. Об этом говорится на сайте главы государства.

Кроме того, Лукашенко отправил в отставку первого заместителя премьера, а также назначил несколько министров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Крыму утонул самолет

Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка

Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей