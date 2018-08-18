Лукашенко уволил руководство правительства Белоруссии

Политик пошел на радикальные меры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил руководство правительства страны. Андрея Кобякова на посту премьер-министра сменил экс-глава Банка развития Сергей Румас. Об этом говорится на сайте главы государства.

Кроме того, Лукашенко отправил в отставку первого заместителя премьера, а также назначил несколько министров.