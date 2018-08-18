Лукашенко уволил руководство правительства Белоруссии

Здоровье
- Названа неожиданная причина преждевременной смерти
- Давление зависит от питания
- Феминистки негодуют: Превосходство мужчин доказано
742 новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил руководство правительства страны. Андрея Кобякова на посту премьер-министра сменил экс-глава Банка развития Сергей Румас. Об этом говорится на сайте главы государства.
Кроме того, Лукашенко отправил в отставку первого заместителя премьера, а также назначил несколько министров.
Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы