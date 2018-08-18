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Лукашенко отказался от присоединения к России

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Политик не хочет потерять суверенитет государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от идеи присоединения к России.

По его словам, не следует требовать этого от Минска.

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", – цитирует политика агентство "Белта".

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире не нужно объединять два государства между собой, так как они могут существовать раздельно, решая общие проблемы.

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину", – добавил глава Белоруссии.

По словам политика, Россия и ее народ являются самыми близкими для белорусов. Минск, как утверждает Лукашенко, не хочет, чтобы история с Украиной повторилась и здесь.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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