Лукашенко отказался от присоединения к России

Политик не хочет потерять суверенитет государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от идеи присоединения к России.

По его словам, не следует требовать этого от Минска.

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", – цитирует политика агентство "Белта".

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире не нужно объединять два государства между собой, так как они могут существовать раздельно, решая общие проблемы.

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину", – добавил глава Белоруссии.

По словам политика, Россия и ее народ являются самыми близкими для белорусов. Минск, как утверждает Лукашенко, не хочет, чтобы история с Украиной повторилась и здесь.