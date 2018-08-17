Лукашенко поплатился за слова о российских футболистах

Политик придал дополнительную мотивацию нашим игрокам, которые неожиданно обыграли соперников из Белоруссии

Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил на своем поле минское "Динамо" со счетом 8:1. Главный тренер российской команды Сергей Семак ответил на слова Лукашенко "о ходящем на четвереньках" "Зените", которые политик произнес после победы родного клуба в Белоруссии.

"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает", – сказал Семак в эфире Матч ТВ.

При этом наставник "Динамо" Сергей Гуренко обвинил в поражении компанию "Газпром", которая является титульным спонсором питерского клуба.

"У "Зенита" был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных... и "Газпрома". Спасибо за гостеприимство", – добавил он.

Российский клуб по сумме двух встреч прошел в следующий этап Лиги Европы, где сыграет с норвежским "Мельде".