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Лукашенко обиделся на жадность Москвы

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Россия отказывается выполнять договоренности, как только у белорусов растет маржа

Москва отказалась соблюдать обязательства по нефтяным пошлинам, в результате Минск несет убытки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В эфире местного телеканала он рассказал, что лично договорился с Владимиром Путиным в 2017 г. о реэкспорте российской нефти. Причем таможенные пошлины, полученные в результате этих продаж, должны были оставаться в белорусской казне. Поэтому в Минске так радовались, когда на мировых рынках стоимость черного золота поползла вверх.

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Однако радость была недолгой. "Кто-то увидел, что белорусы уж слишком много получили, российский бюджет обеднел. И Москва перестала перечислять деньги, что нарушило договоренность", – посетовал Лукашенко.

Он указал, что такие вопросы отслеживает "жестко", несмотря на то что РФ и Беларусь – "друзья", пишет URA.RU.

Ранее Лукашенко провел переговоры с Путиным в Сочи, после чего назвал РФ "ангелом-хранителем" Белоруссии и подарил российскому коллеге икону.

Николай ВИКТОРОВ
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