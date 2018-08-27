Лукашенко обиделся на жадность Москвы
Москва отказалась соблюдать обязательства по нефтяным пошлинам, в результате Минск несет убытки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В эфире местного телеканала он рассказал, что лично договорился с Владимиром Путиным в 2017 г. о реэкспорте российской нефти. Причем таможенные пошлины, полученные в результате этих продаж, должны были оставаться в белорусской казне. Поэтому в Минске так радовались, когда на мировых рынках стоимость черного золота поползла вверх.
Однако радость была недолгой. "Кто-то увидел, что белорусы уж слишком много получили, российский бюджет обеднел. И Москва перестала перечислять деньги, что нарушило договоренность", – посетовал Лукашенко.
Он указал, что такие вопросы отслеживает "жестко", несмотря на то что РФ и Беларусь – "друзья", пишет URA.RU.
Ранее Лукашенко провел переговоры с Путиным в Сочи, после чего назвал РФ "ангелом-хранителем" Белоруссии и подарил российскому коллеге икону.
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