Здоровье
- Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака
- От ранней смерти спасет особый напиток
- Найден рецепт мужского долголетия
757 новости
Послом России в Белоруссии назначен бывший полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Указ о назначении, подписанный Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Бабич также станет спецпредставителем президента. Новая должность подразумевает развитие торгово-экономических связей со страной пребывания.
Ранее подобные статусы были у российских представителей на Украине Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова, пишет РБК.
Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней
Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся