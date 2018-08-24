Им стал Михаил Бабич

Послом России в Белоруссии назначен бывший полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Указ о назначении, подписанный Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич также станет спецпредставителем президента. Новая должность подразумевает развитие торгово-экономических связей со страной пребывания.

Ранее подобные статусы были у российских представителей на Украине Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова, пишет РБК.