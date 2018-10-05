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Лукашенко собрался в отставку

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Меньше чем через год граждане Белоруссии получат новый парламент и нового президента

Украинские СМИ снова ухватились за тему внеочередной смены власти. На этот раз – в Белоруссии. Они утверждают, что Батька собрался в отставку, и даже указывают точную дату этого события. Дескать, президент Белоруссии Александр Лукашенко сложит полномочия 20 июля 2019 г. – в день своего 25-летия пребывания у власти.

Естественно, по мнению, журналистов Незалежной, дело не обошлось без вмешательства Кремля. "Уйти Лукашенко "убедил" президент РФ Владимир Путин с помощью шантажа", – сообщает "Диалог UA". Издание ссылается на некий "близкий к властям РФ" Telegram-канал, которому якобы источник в Минске рассказал, что "в проект государственного бюджета Беларуси на следующий год... заложены средства на проведение парламентских и президентских выборов".

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Таким образом, делает вывод издание, внеочередные президентские и очередные парламентские выборы в Белоруссии пройдут 8 сентября 2019 года.

Ранее те же украинские СМИ писали, что в Москве уже нашли преемника для Лукашенко – "проверенного сотрудника российских спецслужб".

Николай ВИКТОРОВ
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