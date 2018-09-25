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Минску предрекли киевский Майдан

Фото: GLOBAL LOOK press/Emeric
Глава Белоруссии поддержал местных националистов, но упустил момент, когда ими еще можно было управлять

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко будет у руля еще лет семь. После стране откроются весьма незавидные перспективы. Так считает член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Что такое 7 лет по сравнению с прошедшими 24 годами, что он "у руля"?" – отметил эксперт в беседе со "Свободной прессой". "Лукашенко, как известно, правитель тиранического характера. Разговоры о том, что он может быть смещен в результате массовых акций протеста, не имеют под собой серьезного основания", – указал Безпалько.

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Он напомнил, что за годы правления Батька планомерно уничтожил в Республике оппозицию, в первую очередь – пророссийскую. Однако поддержал движение националистов. В 2000 г. кучка активистов объявила о существовании "литвинской нации" с языком на латинице и корнями, далекими от России. Лукашенко тогда такую "самобытность" приветствовал. Вот только литвинцы пошли дальше: поддержки властей им было мало, они завязали связи с украинскими националистами, проводят общие акции, следуют рекомендациям. И сейчас настроены весьма агрессивно, пропагандируя методы националистов, раздувших в 2014 г. киевский Майдан.

Для Незалежной тогда все закончилось печально. Политическая нестабильность в Белоруссии будет иметь столь же тяжелые последствия. Однако Минск не хочет прислушиваться к советам. На днях специалисты МГИМО представили обширный труд "Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам". Из 800 страниц монографии две посвящены Белоруссии. И там говорится, что "положение Белоруссии в период до 2025 г., несмотря на жесткий авторитарный режим Лукашенко, будет характеризоваться лишь видимостью политической стабильности". Минск на это резюме обиделся. Тираж исследования, который попал в Белоруссию, уничтожен. Выводы не сделаны.

Николай ВИКТОРОВ
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