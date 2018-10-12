Главной причиной раздора между Москвой и Минском стали поставки топлива

В Могилеве состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вместо 20 минут, которые, по данным Telegram-канала "Пул №3", были запланированы для встречи в графике Путина, президенты общались почти час. Судя по всему, беседа была плодотворной.

"По итогам их последней встречи (в Сочи 21 сентября) был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами – по нефтепродуктам, по "перетаможке" и так далее. Сейчас (на встрече в Могилеве) идет закрепление результата и обсуждение дальнейших перспектив развития", – приводит ТАСС слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что у Путина и Лукашенко будет еще "несколько часов неформального общения" после официального мероприятия.

Лидеры прибыли в Могилев на Форум регионов. Путин отметил, насколько город симпатичен и ухожен.

"Город больше русский, чем белорусский. Всегда рады видеть вас", – сделал ответный реверанс Лукашенко.

Позже, обсуждая партнерские проекты, Путин прокомментировал строительство АЭС в Белоруссии: "Себе в ущерб делаем! Вместо того, чтобы газ поставлять – атомную станцию здесь строим".

Впрочем, несмотря на благостный настрой лидеров, в отношениях Москвы и Минска в последнее время все непросто. Как стало известно ранее, Россия ввела запрет на поставки в Белоруссию светлых и темных видов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа до конца 2019 года. Распоряжение касается в том числе бензина, дизтоплива и мазута. В то же время экспорт нефтепродуктов, которые не производятся белорусскими предприятиями, сохранен в полном объеме, ссылается Reuters на пояснение министра энергетики РФ Александра Новака.

Ранее СМИ писали, что после недавней встречи в Сочи Лукашенко решил подать в отставку, но сделать это красиво – в день своего 20-летия пребывания у власти.