Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин и Лукашенко достигли прогресса

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото:kremlin.ru
Главной причиной раздора между Москвой и Минском стали поставки топлива

В Могилеве состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вместо 20 минут, которые, по данным Telegram-канала "Пул №3", были запланированы для встречи в графике Путина, президенты общались почти час. Судя по всему, беседа была плодотворной.

"По итогам их последней встречи (в Сочи 21 сентября) был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами – по нефтепродуктам, по "перетаможке" и так далее. Сейчас (на встрече в Могилеве) идет закрепление результата и обсуждение дальнейших перспектив развития", – приводит ТАСС слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По теме

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что у Путина и Лукашенко будет еще "несколько часов неформального общения" после официального мероприятия.

Лидеры прибыли в Могилев на Форум регионов. Путин отметил, насколько город симпатичен и ухожен.

"Город больше русский, чем белорусский. Всегда рады видеть вас", – сделал ответный реверанс Лукашенко.

Позже, обсуждая партнерские проекты, Путин прокомментировал строительство АЭС в Белоруссии: "Себе в ущерб делаем! Вместо того, чтобы газ поставлять – атомную станцию здесь строим".

Впрочем, несмотря на благостный настрой лидеров, в отношениях Москвы и Минска в последнее время все непросто. Как стало известно ранее, Россия ввела запрет на поставки в Белоруссию светлых и темных видов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа до конца 2019 года. Распоряжение касается в том числе бензина, дизтоплива и мазута. В то же время экспорт нефтепродуктов, которые не производятся белорусскими предприятиями, сохранен в полном объеме, ссылается Reuters на пояснение министра энергетики РФ Александра Новака.

Ранее СМИ писали, что после недавней встречи в Сочи Лукашенко решил подать в отставку, но сделать это красиво – в день своего 20-летия пребывания у власти.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей