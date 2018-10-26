Жить в стране стало невыносимо даже депутатам

Незалежная по сей день расхлебывает последствия "евромайдана". Почти пять лет назад демонстранты высвободили чудовище, считает народная избранница от партии "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

"Революция родила монстра", – озаглавила она свои рассуждения в блоге "Украинской правды".

Под страшными существами депутат подразумевает олигархов, которые еще больше набили свои карманы, несмотря на обвалившуюся экономику страны. Сравнивая их с зажиточными украинцами времен Януковича, Богомолец отметила, что богатеи современности приумножили не только капиталы, но стали хитрее и изворотливее.

Свои доводы она подкрепила данными рейтинга ста самых обеспеченных людей Незалежной, прибыль которых опередила рост ВВП государства в 12 раз. Состояние этой сотни оценивается в $37,5 млрд, что равносильно половине украинского госдолга.

"Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются, — написала законодатель. – Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра – еще более хитрого, находчивого и жестокого".

Жить на Украине стало гораздо хуже, чем при Януковиче, заключила парламентарий.