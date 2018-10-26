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Незалежная по сей день расхлебывает последствия "евромайдана". Почти пять лет назад демонстранты высвободили чудовище, считает народная избранница от партии "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец.
"Революция родила монстра", – озаглавила она свои рассуждения в блоге "Украинской правды".
Под страшными существами депутат подразумевает олигархов, которые еще больше набили свои карманы, несмотря на обвалившуюся экономику страны. Сравнивая их с зажиточными украинцами времен Януковича, Богомолец отметила, что богатеи современности приумножили не только капиталы, но стали хитрее и изворотливее.
Свои доводы она подкрепила данными рейтинга ста самых обеспеченных людей Незалежной, прибыль которых опередила рост ВВП государства в 12 раз. Состояние этой сотни оценивается в $37,5 млрд, что равносильно половине украинского госдолга.
"Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются, — написала законодатель. – Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра – еще более хитрого, находчивого и жестокого".
Жить на Украине стало гораздо хуже, чем при Януковиче, заключила парламентарий.
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