У Незалежной недобор в ВСУ

От России потребовали отменить призыв на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ молодых крымчан. Соответствующую ноту протеста направил МИД Украины российской стороне 25 октября.

Также в дипведомстве призвали Москву "прекратить преследование граждан" Незалежной, которые не желают "служить в оккупационной армии".

Как сообщает сегодня агентство "Крыминформ", срочную службу нынешней осенью отправятся 2 800 крымчан, из которых2 300 человек пополнят ВС России на материке.

"Традиционно крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других войсках", – говорится в сообщении.