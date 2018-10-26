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Киев требует от Москвы отмены призыва для жителей Крыма

У Незалежной недобор в ВСУ

От России потребовали отменить призыв на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ молодых крымчан. Соответствующую ноту протеста направил МИД Украины российской стороне 25 октября.

Также в дипведомстве призвали Москву "прекратить преследование граждан" Незалежной, которые не желают "служить в оккупационной армии".

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Как сообщает сегодня агентство "Крыминформ", срочную службу нынешней осенью отправятся 2 800 крымчан, из которых2 300 человек пополнят ВС России на материке.

"Традиционно крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других войсках", – говорится в сообщении.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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