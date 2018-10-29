Показатели ВВП у этого государства ниже, чем у Гондураса, Филиппин и Бутана

В октябре МВФ опубликовал отчет, по которому Украину признали самым бедным государством в Европе. Однако оказалось, что положение в этой стране не намного лучше, чем в Лаосе, Папуа Новой Гвинее или во Вьетнаме.

Незалежная "хорошо" вписалась в эту группу. Эти небольшие по территории страны с малым населением и недостатком ресурсов имеют неразвитую экономику. Они производят сырье и продукцию с низкой добавочной стоимостью.

Эксперты украинского журнала "Фокус", проанализировав эти данные, пришли к неутешительным выводам. Экономическая ситуация Украины не изменится в ближайшее время. Максимум к концу этого года ей все же удастся обогнать Гондурас на две позиции по показателям ВВП на душу населения.

Тем не менее Незалежная все равно останется самой бедной страной в Европе, опередив по нищете Молдову и Косово.

К слову, специалисты того же издания отмечают, что Россия ушла далеко вперед, потому что промышленность не испытала сильной деградации. Более того, в стране идет активное освоение новых производств, в том числе и с помощью иностранного капитала. Это объясняется стабильной политической ситуацией и отсутствием военных действий. При этом уровень доходов населения поддерживается экспортом энергетических и сырьевых ресурсов, а цены на них в последнее время повышаются.

Несмотря на эти данные, украинские власти рассчитали бюджет страны на 2019 г. с надеждой на рост экономики на 3%. По словам экспертов, государству понадобится не менее века, чтобы догнать соседние страны.