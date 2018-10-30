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Возглавляющий экипаж задержанного в Незалежной корабля вместе со своим украинским "коллегой" не были задействованы в исторической церемонии. Капитан российского "Норда" остался в украинском плену. А главного моряка мотофелюги "ЯМК-0041", принадлежащей соседнему государству, не отпустили с полуострова РФ.
Об этом рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Крыму.
"Капитан российского судна остается на Украине. При этом капитан украинского судна остается в Крыму. В обмене моряками они не участвовали", – цитирует его "Крыминформ".
Между тем капитанский вопрос стороны не планируют откладывать в долгий ящик. Сегодня же его намерены урегулировать. О переговорах по обмену капитанами рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса", – передает ее слова РИА "Новости".
Сегодня экипаж российского судна обменяли на украинских браконьеров. Долгожданное событие произошло на границе Крыма с Украиной, в пункте пропуска "Армянск".
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Моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров. Обмен произошел на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной. Освобожденных моряков «Норда» на границе встретили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава Крыма Сергей Аксёнов ⠀ #Крым #Норд #моряки #обмен #граница #Армянск #Аксенов #Москалькова #Crimea #news #crimeainform #Russia Команда #Крыминформ: @galaamarando @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi
Напомним, "Норд" был захвачен 7 месяцев назад, в марте этого года.
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