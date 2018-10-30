Он не участвовал в сегодняшнем обмене

Возглавляющий экипаж задержанного в Незалежной корабля вместе со своим украинским "коллегой" не были задействованы в исторической церемонии. Капитан российского "Норда" остался в украинском плену. А главного моряка мотофелюги "ЯМК-0041", принадлежащей соседнему государству, не отпустили с полуострова РФ.

Об этом рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Крыму.

"Капитан российского судна остается на Украине. При этом капитан украинского судна остается в Крыму. В обмене моряками они не участвовали", – цитирует его "Крыминформ".

Между тем капитанский вопрос стороны не планируют откладывать в долгий ящик. Сегодня же его намерены урегулировать. О переговорах по обмену капитанами рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса", – передает ее слова РИА "Новости".

Сегодня экипаж российского судна обменяли на украинских браконьеров. Долгожданное событие произошло на границе Крыма с Украиной, в пункте пропуска "Армянск".

Напомним, "Норд" был захвачен 7 месяцев назад, в марте этого года.