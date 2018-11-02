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"Элементом зрады" назвал главу немецкого правительства Ангелу Меркель украинский журналист Дмитрий Гордон. Разочарование репортера вызвал тот факт, что фрау канцлерин поддерживает отношения с президентом России Владимиром Путиным.
В частности, на саммите в Стамбуле в конце октября она не только согласилась сфотографироваться рядом с главой Кремля, но и взяла его за руку. Аналогично поступил и президент Франции Эммануэль Макрон, за что тоже получил нагоняй от украинского журналиста.
"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону: когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами", – эмоционально высказался Гордон в эфире телеканала "112 Украина". "А когда фрау Меркель держит Путина за руку, меня выворачивает наизнанку", – заявил журналист.
Впрочем, досталось от Гордона не только европейским политикам, но и местным. По его мнению, на Украине вообще сплошная "зрада", которая припеваючи живет на деньги Кремля.
"Эти ...(нецензурно) из Верховной рады и другие, которые хотят опять попасть туда, в этот вожделенный клуб, будь он неладен, – они берут эти российские бабки. Тотальное предательство", – плевал слюной Гордон.
Ранее Меркель за фото с Путиным раскритиковали и немецкие СМИ. "Фотографии говорят более тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический политический компас", – написала Bild.
Накануне, 1 ноября, Меркель встретилась с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
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