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Предательство Меркель разоблачили на Украине

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Неразборчивость канцлера Германии разочаровала Незалежную

"Элементом зрады" назвал главу немецкого правительства Ангелу Меркель украинский журналист Дмитрий Гордон. Разочарование репортера вызвал тот факт, что фрау канцлерин поддерживает отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, на саммите в Стамбуле в конце октября она не только согласилась сфотографироваться рядом с главой Кремля, но и взяла его за руку. Аналогично поступил и президент Франции Эммануэль Макрон, за что тоже получил нагоняй от украинского журналиста.

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"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону: когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами", – эмоционально высказался Гордон в эфире телеканала "112 Украина". "А когда фрау Меркель держит Путина за руку, меня выворачивает наизнанку", – заявил журналист.

Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Эрдоган и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Weiken

Впрочем, досталось от Гордона не только европейским политикам, но и местным. По его мнению, на Украине вообще сплошная "зрада", которая припеваючи живет на деньги Кремля.

"Эти ...(нецензурно) из Верховной рады и другие, которые хотят опять попасть туда, в этот вожделенный клуб, будь он неладен, – они берут эти российские бабки. Тотальное предательство", – плевал слюной Гордон.

Ранее Меркель за фото с Путиным раскритиковали и немецкие СМИ. "Фотографии говорят более тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический политический компас", – написала Bild.

Накануне, 1 ноября, Меркель встретилась с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Николай ВИКТОРОВ
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