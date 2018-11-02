Пресловутая "рука Кремля" здесь ни при чем

Неожиданная территориальная проблема возникла на Западной Украине – держава может лишиться приблизительно 5 тыс. га отеческой земли по причине эрозии берега реки Западный Буг, размываемого без должного укрепления. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на отчет Госаудитслужбы, составленный по итогам финансового аудита исполнения бюджетных программ Государственным агентством водных ресурсов за период 2015-2017 гг. и января-марта 2018-го.

В документе говорится, что причиной природной катастрофы является банальная нехватка денег для работ по береговому укреплению.

"Из-за отсутствия финансирования на осуществление руслорегулирующих и берегоукрепительных мероприятий на пограничных участках реки Западный Буг наблюдаются процессы береговой эрозии, что может привести к отчуждению 5 тыс. га земель, так как граница между Украиной и Республикой Польша проходит посередине плеса реки", – цитирует издание отчет.

По данным ведомства, размер возможных убытков составляет свыше 862 млн грн (свыше 2 млрд рублей).

Отмечается, что Незалежная может лишиться территории в пользу соседних государств. В частности, на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других в Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областях. Для укрепления берегов власти должны выделить около 2 млрд гривен.

Аудиторы заявляют, что в Минфине и Минэкологии знают о существующей проблеме, однако в течение трех лет деньги на береговые работы не выделялись из бюджета.

Кроме того, Госводагентство из-за недостаточного финансирования не имеет правоустанавливающих документов на земельные участки, что может привести к их потере. Только 44,9 тыс. га из 151 тыс. га (30% земли) оформлено официально.