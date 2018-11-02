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Украина просит Египет закрыть порты для судов из Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Pan Chaoyue/Xinhua
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Киевские власти хотят поставить Каир в весьма щепетильное положение

Незалежная призвала Египет не пускать в свои порты корабли, идущие с грузами из российского Крыма. С такой просьбой выступил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества АР Сахаром Насром.

"От имени украинской стороны я обращаюсь к власти Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконные загрузки в Крыму", – цитирует украинского чиновника пресс-служба кабмина в пятницу, 2 октября.

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Пан Розенко заметил, что для Украины важна поддержка африканского континента и Египта в частности, поскольку сейчас Незалежная "переживает непростое время, связанное с агрессией, которую развязала Россия против нашей страны".

Он подчеркнул, что для Киева идущие из Крыма суда являются "чувствительным вопросом". "Ведь международное право и мы рассматриваем это фактически как ведение контрабандной деятельности", – добавил представитель украинского правительства.

Также стороны обсудили активизацию двусторонних контактов и расширение взаимоотношений во всех сферах – "от сельского хозяйства до восстановления сотрудничества в военной сфере, космической отрасли и так далее".

Очень хотелось бы посмотреть на реакцию Каира, который только начал оправляться после "замороженных" авиасообщений и, соответственно, посещения Египта российскими туристами из-за катастрофы с нашим самолетом А321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда исламисты совершили теракт, в результате которого погибли 224 человека. Это стало крупнейшей авиакатастрофой в истории АР, семейства "Аэробус" A320, а также самой массовой гибелью россиян за всю историю мировой авиации.

Москва в ноябре того же года полностью приостановила все перелеты в Египет. В результате потери туристической отрасли АР лишь с ноября 2015 г. по февраль 2016-го составили порядка $2,3 миллиарда. А ведь Россия занимала первое место по числу туристов, приезжающих на отдых в эту арабскую страну.

Только в апреле 2018-го были возобновлены прямые полеты самолетов по маршруту Москва – Каир. В середине октября на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом в полном объеме.

Захочет ли Каир подставляться под удар Москвы снова, большой вопрос.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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