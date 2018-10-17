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Россияне снова будут летать на курорты Египта

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Руссо туристо там ждут в ближайшее время

Известие о возобновлении чартерного авиасообщения поступило сверху. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин со своим египетским коллегой.

Российский лидер и Абдель Фаттах ас-Сиси встретились сегодня. Пресс-конференция глав государств началась с минуты молчания.

Когда именно авиасообщение между странами заработает в полную силу, пока не сообщается. Впрочем, откладывать в долгий ящик полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх первые лица России и Египта не собираются.

Главный аргумент, подтолкнувший российское правительство к такому решению, – усиление мер безопасности транспортных узлов, которые принимает арабское государство.

"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", – цитирует Путина РИА "Новости".

Напомним, воздушный путь в Каир россиянам открыли в апреле. До этого добраться из России в Египет на самолете было невозможно. Авиасообщение между странами прекратилось в ноябре 2015 г. после самой крупной в истории мировой авиации катастрофы.

Жертвами крушения российского А321 в небе над Синайским полуостровом стали 224 человека. Ответственность за трагедию взяла на себя запрещенная на территории России террористическая организация "Исламское государство".

Оксана ПОДТУРКИНА
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