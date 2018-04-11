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Полеты в Египет начались

Фото: GLOBAL LOOK press/Walter Bibikow
Пока россиян будут доставлять только в столицу Страны пирамид

Первый рейс после 2,5 лет перерыва отправится из Москвы вечером в среду, 11 апреля, и приземлится в Каире в 0:25 12 апреля. 

Нужно отметить, что пока авиарейсы между странами будут только регулярными. Из "Шереметьево" будут летать самолеты Аэрофлота, Египет поручил выполнение рейсов в Россию национальному перевозчику Egyptair.

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В Каире россияне будут пользоваться услугами второго терминала аэропорта, он был специально переоборудован согласно российским требованиям безопасности.

Впрочем, любители красот Красного моря пока не очень-то радуются. Добраться из столицы Египта до побережья – это целая история, долгая и затратная. Поэтому решатся на такой отдых немногие. Туроператоры согласны – надо ждать открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

"Надо быть реалистами. Эти рейсы (в Каир) в первую очередь для бизнесменов, студентов, грузоперевозок. Туристам они невыгодны: билет стоит столько, сколько раньше стоил турпакет на неделю", – рассказал "Коммерсанту" бывший глава Федерации туристических палат Египта Ильхами аз-Заят.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета А321 компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

Вера СВЕТЛОВА
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