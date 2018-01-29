Отдых в Турции стал смертельно опасен
Роспотребнадзор бьет тревогу по поводу вспышки заболеваний во многих странах, которые пользуются популярностью у россиян.
В Турции активно распространяется лихорадка Зика, переносчиками которой являются комары. При этом уже через несколько месяцев поток отдыхающих в этой стране значительной увеличится.
"По данным Министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы", - сообщается на сайте ведомства.
Турецкие власти уже приняли меры по уничтожению зараженных комаров.
Любителям необычного отдыха также нужно быть осторожными. По данным Роспотребнадзора, в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре зафиксированы вспышки желтой лихорадки. В прошлом году от этого заболевания скончался каждый третий зараженный. Отмечается, что с 16 января 2018 г. туристам не следует отдыхать в Бразилии без прививки от желтой лихорадки.
Такие опасения не напрасны. В ведомстве сообщили, что в 2017 г. число заболевших россиян за рубежом выросло в три раза по сравнению с 2014 годом. При этом они привозят абсолютно разные заболевания.
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