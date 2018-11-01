Бряцание оружием у российских границ может навредить только Незалежной

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что задуманные Украиной ракетные стрельбы рядом с крымской границей усилят напряженность в регионе.

"Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ Российской Федерации... Мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер", – приводит слова Гемпеля РИА "Новости".



Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский ранее заявил, что 1 ноября Киев начнет испытания управляемых ракет в Херсонской области, закрыв воздушное пространство над Черным морем.

"Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой", – посетовал Гемпель и добавил, что эти учения больше всего опасны для самой Украины, а российская армия даст отпор любым агрессорам.

В начале декабря прошлого года Киев уже проводил ракетные стрельбы в суверенном российском воздушном пространстве над Черным морем в районе Крыма.