Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Обезьяна с гранатой": Украину предостерегли от учений рядом с Крымом

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Бряцание оружием у российских границ может навредить только Незалежной

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что задуманные Украиной ракетные стрельбы рядом с крымской границей усилят напряженность в регионе.

"Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ Российской Федерации... Мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер", – приводит слова Гемпеля РИА "Новости".

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский ранее заявил, что 1 ноября Киев начнет испытания управляемых ракет в Херсонской области, закрыв воздушное пространство над Черным морем.

"Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой", – посетовал Гемпель и добавил, что эти учения больше всего опасны для самой Украины, а российская армия даст отпор любым агрессорам.

В начале декабря прошлого года Киев уже проводил ракетные стрельбы в суверенном российском воздушном пространстве над Черным морем в районе Крыма. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей