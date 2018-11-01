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Украинские туристы в Крыму обогнали всех остальных

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Жители Незалежной едут на "вражескую" территорию, преодолевая страх наказания

Несмотря на потоки отдыхающих со всех уголков России, которые благодаря Крымскому мосту увеличились в разы, а также возросший к полуострову интерес европейцев, в топе самых активных туристов неожиданно оказались украинцы.

Как стало известно, в этом году на крымских курортах наслаждались жизнью больше миллиона граждан Незалежной. Это 72% иностранных гостей полуострова. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

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Крым "распробовали" также туристы из Белоруссии, Казахстана, Германии, Эстонии и Латвии, пишет РИА "Новости".

Озвучил Волченко и общую цифру – по данным на конец октября, гостеприимный Крым принял около 6,3 миллиона человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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