События марта 2014 года произошли по прихоти немецкого канцлера

Ангела Меркель 10 лет назад поспособствовала тому, чтобы Крым и Донбасс откололись от Украины. Об этом завил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь.



Он напомнил о том, что в 2008 году Меркель воспротивилась идее предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. По мнению Чижмаря, это и привело к тому, что сегодня Киев воюет с ополченцами в Донбассе и наблюдает за жизнью полуострова уже в составе РФ.

"Именно она в 2008 году в Бухаресте, вы помните, в угоду путинской России поставила вопрос о не предоставлении Украине ПДЧ. Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов", - сказал Чижмарь в эфире телеканала ZIK.

Планом действий по членству в НАТО называется программа принятия новых членов в альянс. План предусматривает помощь кандидатам по различным вопросам, связанным с вступлением в военный блок.

На 2018 года Украина до сих пор не получила ПЧД и пока лишь ведет диалог с НАТО о его предоставлении.