Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина показала Европе карту с российским Крымом

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Издательства продолжают троллить власти Незалежной

Смешная история приключилась сегодня, а именно 31 октября, с главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком на заседании круглого стола комитета по логистике European Business Assotiation (ЕВА) – в ходе своего выступления он представил карту Европы с российским Крымом.

Как сообщают "Украинские новости", политического конфуза якобы никто из собравшихся не заметил.

По теме

Само мероприятие было посвящено обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы с Польшей.

На продемонстрированной прозаседавшимся украинским начальникам карте можно увидеть, что наша республика Крым прорисована одним цветом со всей Российской Федерацией, а именно красным. Более того, все надписи на изображении были исключительно на русском языке.

Вероятно, над картой работал русскоговорящий бильд. Впрочем, в Киеве могут сослаться на козни злобных кремлевских хакеров (это всегда выигрышный вариант) или простой сбой программы.

А возможно, виноват Хеллоуин. Не иначе.

Судя по информации со страницы ЕВА в Facebook и опубликованным фотографиям, на круглом столе присутствовали представители Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин и Екатерина Онищенко, МИД – Денис Кобзев, а также сотрудники Госпогранслужбы страны.

Вероятно, больше всего удивляет игра в молчанку именно дипломата – неужели и он проморгал такую несуразность.

Напомним, что за последнее время в разных странах мира нет-нет да и выпускают "неправильные" для Киева глобусы и карты с изображением Крыма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей