Издательства продолжают троллить власти Незалежной

Смешная история приключилась сегодня, а именно 31 октября, с главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком на заседании круглого стола комитета по логистике European Business Assotiation (ЕВА) – в ходе своего выступления он представил карту Европы с российским Крымом.

Как сообщают "Украинские новости", политического конфуза якобы никто из собравшихся не заметил.

Само мероприятие было посвящено обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы с Польшей.

На продемонстрированной прозаседавшимся украинским начальникам карте можно увидеть, что наша республика Крым прорисована одним цветом со всей Российской Федерацией, а именно красным. Более того, все надписи на изображении были исключительно на русском языке.

Вероятно, над картой работал русскоговорящий бильд. Впрочем, в Киеве могут сослаться на козни злобных кремлевских хакеров (это всегда выигрышный вариант) или простой сбой программы.

А возможно, виноват Хеллоуин. Не иначе.



Судя по информации со страницы ЕВА в Facebook и опубликованным фотографиям, на круглом столе присутствовали представители Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин и Екатерина Онищенко, МИД – Денис Кобзев, а также сотрудники Госпогранслужбы страны.

Вероятно, больше всего удивляет игра в молчанку именно дипломата – неужели и он проморгал такую несуразность.

Напомним, что за последнее время в разных странах мира нет-нет да и выпускают "неправильные" для Киева глобусы и карты с изображением Крыма.

