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Украинцы замерзнут насмерть целыми городами

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Palinchak
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Народные избранники забили тревогу

Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что на Украине этой зимой могут погибнуть от морозов некоторые населенные пункты. Ранее кабмин Незалежной разрешил отключать газ за неуплату по коммунальным платежам.

Вилкул сказал в интервью телеканалу "112", что этот шаг правительства напоминает ему выдачу лицензии на убийство. Политик напомнил, что никогда раньше нельзя было выключать отопление при минусовой температуре воздуха.

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По словам депутата, сейчас украинцы задолжали 38 млрд грн (свыше 88 млрд руб.) за коммунальные платежи. За последние 5 лет долги граждан выросли в 7 раз просто потому, что у людей нет денег на оплату этих расходов.

Согласно договоренностям с МВФ с 1 ноября на Украине цены на газ для населения повышаются на 23,5%, до $305 за тысячу кубометров (8,5 тыс. грн по официальному курсу). Этот шаг является необходимым условием для продолжения сотрудничества Незалежной и МВФ. 

Валентина МАЙОРОВА
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