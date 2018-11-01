Последствия разрыва договора по Азову ужаснули Киев

Пока у Незалежной нет военного флота, ей не поможет даже Европа

Если Киев расторгнет российско-украинское соглашение по Азовскому морю, Москва только обрадуется. Поскольку в этом случае у нее появится возможность воспользоваться международным правом и объявить Керченский пролив своими внутренними водами. Об этом заявил замминистра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука.

"Можно надувать щеки, пока не лопнешь, но Россия… официально объявила Крым своей территорией", – напомнил он в эфире телеканала "Громадське". "Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Его, простите, у нас пока нет", – признал чиновник.

Он пояснил, что с точки зрения международного морского права, если Крым российский, то 12-мильная и 24-мильная зоны вдоль крымского побережья являются российскими водами, о чем Москва тут же объявит. "Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически будет перекрыт", – предупредил Тука.

Тогда как по двустороннему соглашению Азовское море и Керченский пролив являются зоной общей ответственности России и Украины. "Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения", – подчеркнул Тука.

Что касается поддержки Киева в этом споре со стороны Европы, то, кроме критики и осуждения, там ничего не могут сделать. В частности, спецпосланник Европарламента по Крыму будет только наблюдать и докладывать в ЕП о положении дел в регионе. Никаких особых полномочий у него не будет, сообщил замминистра.

Ранее в Европарламенте одобрили проект резолюции, который предусматривает введение против России новых санкций в случае обострения ситуации на Азовском море. Киев настаивает, что досмотр всех входящих в Керченский пролив судов, который устроила Россия, вредит украинским торговым связям.