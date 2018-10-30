Россия расстроила учения Украины и НАТО

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Никаких совместных военно-морских учений Украины и НАТО в Азовском море не будет. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, такое решение принято не только в интересах нацбезопасности России, которую Москва всегда жестко отстаивает, но и ради соседней Украины. Поскольку появление кораблей НАТО неизбежно обострило бы и без того сложную обстановку в регионе.
Впрочем, допустил Аксенов, нельзя исключать, что Киев именно на это и рассчитывал. Но просчитался.
"Возможно, украинская власть надеется, что итогом ее провокаций станут очередные антироссийские санкции. Но парадокс ситуации в том, что санкции вводят против России, а плохо от этого Украине. С одной стороны, в Киеве жалуются, что теряют миллиарды, а с другой – радуются санкциям и требуют новых. Это политическая шизофрения", – сказал Аксенов в интервью "Известиям".
Украина провела военные маневры в Азовском море 9-12 октября.Оценивая мероприятие, глава Незалежной Петр Порошенко сообщил, что страна готова отразить российскую агрессию с моря, и анонсировал скорое проведение в акватории совместных военных учений с НАТО. В ответ в Москве указали, что по российско-украинскому договору, проход в Азовское море военных кораблей возможен только с согласия Москвы и Киева. При этом на Украине признали, что отказ от данного соглашения не в ее интересах.
Ранее Европарламент принял резолюцию о мерах против России в случае обострения ситуации в Азовском море, напоминает URA.RU.
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