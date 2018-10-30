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Украина отказалась рвать договор с Россией по Азовскому морю

Фото: wikipedia.org
продолжениеРоссиян предупредили о вспышке сибирской язвы
Киев считает, что денонсация договора создаст новые проблемы

Расторжение соглашения с России об использовании Азовского моря и Керченского пролива грозит лищь новым территориальным спором. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. 

Ранее соглашение призвали отменить в Верховной раде. "Когда мы продолжаем настаивать на том, что его (соглашение о совместном использовании Азовского моря) необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует", – заявила она в эфире ICTV. 

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