Украина отказалась рвать договор с Россией по Азовскому морю

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Расторжение соглашения с России об использовании Азовского моря и Керченского пролива грозит лищь новым территориальным спором. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
Ранее соглашение призвали отменить в Верховной раде. "Когда мы продолжаем настаивать на том, что его (соглашение о совместном использовании Азовского моря) необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует", – заявила она в эфире ICTV.
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