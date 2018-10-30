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Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Radek Petrasek
продолжениеРоссия расстроила учения Украины и НАТО
Это не первый случай обнаружения опасного заболевания на Украине

В Одесской области корова в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района заболела сибирской язвой.

Как отмечает Роспотребнадзор, в конце сентября в том же районе от коровы заразились 5 человек. Однако на данный момент специалисты не установили связи между двумя вспышками этого опасного заболевания.

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Сообщается, что сейчас никто из жителей деревни не болен. Медики провели все мероприятия, необходимые для локализации вспышки сибирской язвы. Вывозить мясные и молочные продукты из этой деревни.

Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок на Украину.

Сибирская язва – опасная бактериальная инфекция, поражает кожу человека, а также желудочно-кишечный тракт и легкие. Возбудитель болезни может сохраняться в почве десятилетиями. Чаще всего люди заражаются от больных сельскохозяйственных животных.

Валентина МАЙОРОВА
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