Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы

Это не первый случай обнаружения опасного заболевания на Украине

В Одесской области корова в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района заболела сибирской язвой.

Как отмечает Роспотребнадзор, в конце сентября в том же районе от коровы заразились 5 человек. Однако на данный момент специалисты не установили связи между двумя вспышками этого опасного заболевания.

Сообщается, что сейчас никто из жителей деревни не болен. Медики провели все мероприятия, необходимые для локализации вспышки сибирской язвы. Вывозить мясные и молочные продукты из этой деревни.

Российское ведомство рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок на Украину.

Сибирская язва – опасная бактериальная инфекция, поражает кожу человека, а также желудочно-кишечный тракт и легкие. Возбудитель болезни может сохраняться в почве десятилетиями. Чаще всего люди заражаются от больных сельскохозяйственных животных.