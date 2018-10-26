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Киеву советуют пересмотреть решение по азовскому договору

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Незалежная лишь шантажирует Россию разрывом

Украинские власти блефуют, говоря о расторжении соглашения об использовании вод Азовского моря. Они вряд ли решатся на такой шаг, полагает вице-премьер крымского правительства и поспред РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он подчеркнул, что разрыв российско-украинского договора поставит крест на всех его правовых основаниях, которыми регулируется использование азовской акватории. Последствия, к которым приведут необдуманные действия Киева, прежде всего невыгодны ему самому, отметил российский политик. 

"Украина сама тогда ставит под вопрос прохождения через наше пространство, я имею в виду Керченский пролив, и они лишатся возможности пользоваться свободно Азовским морем", – пояснил вице-премьер, цитируют РИА "Новости". 

Дипломатическим тупиком запугал сегодня руководство Незалежной депутат Верховной рады и член "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко. Он предостерег страну от поспешного решения и призвал увеличивать в море количество своих кораблей.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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