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Порошенко приплел Бандеру к победе над фашизмом

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Loschan
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Украинский президент намешал убойный коктейль из исторических сюжетов

Жители Украины воевали в рядах Красной армии против немецко-фашистских захватчиков. Но в день освобождения страны от нацистов лучше вспомнить не их, а воинов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), боровшихся против отрядов НКВД. Об этом заявил лидер Незалежной.

В обращении по случаю 74-й годовщины освобождения Украины от нацистов Петр Порошенко по-настоящему "блеснул" эрудицией. Он связал между собой исторические события, которые имеют мало общего. Все это было сделано исключительно в угоду идеологии, однако отсутствие логики в построениях украинского президента настолько бросилось в глаза, что его раскритиковали сами украинцы.

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"Семьдесят четыре года назад наша земля, которая была сплошной ареной жарких боевых действий, скинула с себя смертельную удавку нацистских поработителей. Но еще долго, до последнего дня войны, украинцы храбро воевали в составе Красной армии и регулярных войск стран Антигитлеровской коалиции, боролись с врагом в подпольных движениях многих европейских стран, ценой собственного здоровья в тылу беспрерывно обеспечивали потребности фронтов", – заявил глава государства, и с этим его пассажем никто не поспорит.

Однако затем Порошенко произнес нечто несуразное: "После того как в мире воцарился долгожданный мир, воины Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) чинили отчаянный отпор сталинскому режиму, гибли в неравных боях с войсками НКВД".

Украинские националисты действительно еще довольно долго после окончания Великой Отечественной оказывали сопротивление советской власти. Однако это не имеет никакого отношения к освобождению Украины от нацистов.

В конце своего обращения, опубликованного на официальном сайте, президент Незалежной и вовсе дошел до того, что назвал "наследниками героев Второй мировой войны" тех, кто "дает решительный отпор новоявленным российским агрессорам и их приспешникам на Востоке страны".

Украинские власти в последние годы проводят масштабную кампанию по героизации националистических вооруженных подразделений, которые сотрудничали с нацистским режимом в годы Второй мировой войны. В рамках этой политики Верховная рада приняла закон о признании членов УПА борцами за независимость Украины, предоставив дожившим до настоящего времени воинам социальные гарантии.

Такой подход уже не удивляет никого, но Порошенко даже тут умудрился перегнуть палку. В социальных сетях у комментаторов возникло много претензий к главе государства. "Смешал несмешиваемое, Красную армию и УПА", – написал один из пользователей. "Как всегда один вопрос – где логика?" – отметил другой. "Послушав Порошенко, складывается такое впечатление, что это украинцы победили фашистов, а вернувшись домой, не смогли победить НКВД", – указал третий.

Андрей ФИЛАТОВ
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