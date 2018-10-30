Воровству на Украине подобрали политически верное оправдание

Все проблемы Незалежной кроются в Москве. Так внушает украинцам киевская власть. Об этом же рассказывают и местные средства массовой информации. Доходит до абсурда. На днях вскрылось, что некие чиновники уничтожают нефтепровод, проложенный в Закарпатье в советские годы: сдают на металлолом трубы, продают хранящееся в резервуарах топливо. Обвинения вновь полетели в адрес России.

"Очевидное-невероятное, – комментирует ситуацию в Twitter военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. – Хохлы начали резать на металл уникальный советский нефтепровод. Кончается телесюжет словами: "У всех на глазах Кремль проворачивает аферу века на Украине", – цитирует журналист репортера ТСН.

Интересно, что в сюжете украинского телеканала отмечается: трубы пилят сами украинцы под прикрытием украинских же чиновников. Но виновата все равно Россия.

"Кремль и его эмиссары на Украине, наши продажные чиновники, проворачивают аферу транснационального масштаба", – эту мысль в сюжете озвучивают несколько раз. Видимо, для тех, кто еще не понял главную установку Киева: где искать врагов и с кого взыскивать за разграбление страны.