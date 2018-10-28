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Закарпатье отколется от Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Терпение руководителей региона скоро лопнет от бездумных действий президента

Заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука считает, что Киев в скором времени полностью потеряет Закарпатье.

По его словам, этот регион вместе с Крымом и Донбассом не стал подчиняться Порошенко и фактически его отдали на откуп местной элите в обмен на снисходительность к Киеву. Однако терпение руководства Закарпатья, по мнению Туки, может лопнуть.

"Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти", – цитирует его портал "Обозреватель".

Напомним, в марте 2014 года Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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