Терпение руководителей региона скоро лопнет от бездумных действий президента

Заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука считает, что Киев в скором времени полностью потеряет Закарпатье.

По его словам, этот регион вместе с Крымом и Донбассом не стал подчиняться Порошенко и фактически его отдали на откуп местной элите в обмен на снисходительность к Киеву. Однако терпение руководства Закарпатья, по мнению Туки, может лопнуть.

"Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти", – цитирует его портал "Обозреватель".

Напомним, в марте 2014 года Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.