В Европе поставили точку в вопросе принадлежности полуострова

Сомнений в том, какой стране принадлежит Крым, нет и быть не должно: это российская территория. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Он настаивает, что в состав Украины полуостров вошел в годы советской власти по ошибке, юридически это было неправильно.

"Чей? Российский, конечно. Российский, потому что исторически принадлежал России – не буду говорить о тех юридических ошибках, которые были осуществлены, когда Крым вошел в Украину", – указал Чарногурский в интервью каналу "Россия 1".

Он отметил, что большинство жителей полуострова всегда считали себя русскими и референдум в 2014 г. это лишь подтвердил.

На основании этого Чарногурский призвал европейские страны, выступающие против антироссийских санкций, активнее отстаивать свою позицию. По отдельности Словакия, Венгрия, Чехия, Кипр, Италия, Австрия уже не раз высказывались о том, что ЕС должен изменить свое отношение к России и взять курс на сближение с ней. Но чтобы добиться этого, им следует объединиться и выступить с консолидированной позиции еще до голосования в ЕС об очередном продлении санкций, считает Чарногурский.

Крым юридически воссоединился с Россией весной 2014 г. по результатам референдума. "За" высказались 96% избирателей полуострова, напоминает РИА ФАН. На Украине и в ряде западных стран отказываются признавать волеизъявление жителей Крыма.