Украина лишится портов на Азове

Жители Мариуполя и Бердянска ждут прихода российской армии

Приморские украинские города в Запорожской области не имеют серьезной защиты от "российского вторжения". Поэтому Киев в любой момент может утратить контроль над ними. С таким заявлением выступил заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.



Выступая в прямом эфире Ukrainian Media Network, он сообщил о том, что население Бердянска и Мариуполя "ожидает прихода русских". Та же ситуация наблюдается и в городе Мелитополе Запорожской области. По словам Муждабаева, там сконцентрированы пророссийски настроенные люди, в том числе в городской администрации. Российская армия легко возьмет город в случае вторжения.

"Там ситуация ужасная, там просто танка русского нет. А так – все готово. Не пройдет пяти минут, они с караваем выбегут", – указал сотрудник ATR.

Муждабаева поддержала другая участница эфира, собственный корреспондент "Новой газеты" на Украине Ольга Мусафирова. Она указала, что подступы к Мариуполю, расположенному на территории Донецкой области, закрывает "минная стена", которая защищает город и акваторию. Дело с безопасностью в Бердянске Запорожской области обстоят куда хуже: город полностью открыт с моря.

"Бердянск открытый с моря, и с оглядкой на настроения в городе и, как они (участники боевых действий) говорят, на абсолютно ватную власть, то внутренняя ситуация выглядит угрожающе. Я подчеркну, это не Донецкая область, а Запорожская. Это абсолютно новый формат, ребята говорят со знанием дела – донецкие, макеевские сюда приезжают, они общаются. Ожидание того, что что-то у них будут менять", – заявила Мусафирова.

По словам местного проукраински настроенного населения, при желании город можно легко взять. Бердянцы, служившие в "зоне антитеррористической операции" в Донбассе и вернувшиеся в город, искренне недоумевают, почему их не вызывают как резервистов на тренировки, почему они не обучают "все мужское население от 16 до 60 лет". Кроме того, им не понятно, почему в военкоматах не оборудуют "ящички", где будет храниться оружие и обмундирование на случай нападения с моря.

Потеря контроля над Бердянском и Мариуполем грозит Киеву полной утратой доступа к азовской акватории. Именно по этой причине украинские власти активизировали в последние месяцы работу над укреплением прилегающей территории. По указу президента страны Петра Порошенко на Азовском море появится военная база, призванная отбить нападение России. Украинский лидер оставил без внимания заверения Москвы о том, что нападать она не собирается, а наращивание вооружения на Азове приведет лишь к еще большей эскалации напряженности в этом непростом регионе.

Украинское руководство не скрывает панических настроений по поводу того, что страна на глазах распадается на части и ситуация полностью выходит из-под контроля. Недавно замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил "Обозревателю", что Киев отдал три региона страны – Крым, Донбасс и Закарпатье – на откуп местным властям в обмен на их лояльность центральному руководству. По словам Туки, два региона киевское руководство потеряло, на очереди – Закарпатье.