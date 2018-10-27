Киеву нужно сделать всего три шага

Украина слишком мягко отстаивает свое право на Азовское море, считает зампредседателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков. Он предложил киевским властям идею, как установить контроль над акваторией.

Сначала Киев должен разорвать договор с Москвой о совместном использовании Азовского моря, после чего сперва определить "украинскую" часть акватории, а затем и установить границу.

Далее по "плану" Киеву нужно объявить о проведении на своем участке военные учения.

"И как только эти законы будут приняты – тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое", – сказал Лупаков в интервью "Обозревателю".

Финальным штрихом раздела моря станут совместные с НАТО маневры, после чего уже "никаких проблем… не будет".