Кино про войну в Донбассе оглушительно провалился

Украинская картина с националистическим уклоном "Позывной "Бандерас" совершенно не вызвала ажиотажа у зрителей и рискует быть снята с проката досрочно.

Согласно данным сайта "Кино-театр.ua", фильм вышел на экраны две недели назад и за это время собрал всего лишь 753 тысяч гривен. При этом бюджет картины составил почти 40 млн. Украинский сценарист Сергей Дзюба, сокрушаясь по поводу таких показателей, не нашел ничего лучше, чем обвинить во всем своих соотечественников. По его мнению, картина провалилась по вине прокатчиков, которые никак не участвовали в ее раскрутке.

"Если фильму "Позывной Бандерас" не дадут шанс на второй прокатный уикенд, то очевидно это будет подтверждением саботажа патриотического украинского кино", – написал он в Facebook.

Как отмечает "Экспресс-газета", главным героем фильма "Позывной "Бандерас" стал обеспеченный украинец по имени Антон Саенко, который бросил сытую жизнь в центре Киева и поехал воевать в Донбасс на стороне силовиков. Режиссером выступил Зара Буадзе.