Она хочет отомстить Москве за происшествия на полигонах Незалежной

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала всех жителей страны взрывать на территории России военные склады.

По ее словам, в последнее время подобные сооружения, принадлежащие Незалежной, слишком часто взрывались.

"Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", – заявила Черновол в эфире телеканала "Прямой".

Она подчеркнула, что эти действия станут ответом на диверсии на украинских складах.