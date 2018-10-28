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Украинский депутат потребовала взрывать склады России

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov
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Она хочет отомстить Москве за происшествия на полигонах Незалежной

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала всех жителей страны взрывать на территории России военные склады.

По ее словам, в последнее время подобные сооружения, принадлежащие Незалежной, слишком часто взрывались.

"Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", – заявила Черновол в эфире телеканала "Прямой".

Она подчеркнула, что эти действия станут ответом на диверсии на украинских складах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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