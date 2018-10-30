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Тимошенко вернет Крым "невозможным" путем

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Romain Carre
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Фаворит украинской президентской гонки рассказала, как поступит с неуправляемыми территориями

Выборы лидера Украины откроют перед страной новые горизонты. В этом убеждена претендент на пост главы Незалежной, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Политик не сомневается – нынешний руководитель страны Петр Порошенко в своем кресле не удержится. И это станет благом для всех. "После президентских выборов, после смены власти у нас откроется окно возможностей", – заявила Тимошенко в интервью Euronews на полях Международного экономического форума в Женеве.

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О своей уверенности в победе она скромно умолчала, но при этом дала понять, что у нее все шаги продуманы. В частности, вопрос с Донбассом она будет решать по-другому.

"Минские договоренности и весь Минский процесс отыграл свою позитивную роль на определенном этапе. Возможно, предотвратил масштабное кровопролитие и продолжение масштабной войны", – признала Тимошенко. "Но Минского формата сегодня недостаточно", – считает экс-премьер. Она намерена организовать новый переговорный процесс – в так называемом "Будапештском формате".

Что касается Крыма, то он непременно станет вновь украинским, убеждена Тимошенко. Причем ждать придется не слишком долго. "Как пала Берлинская стена, так же падет и Крымская стена – но значительно раньше", – подчеркнула политик, пообещав приложить для этого "все возможные и невозможные усилия".

Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ
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