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Киев отчитался о победе украинского флота над российским в Азове

Фото: mil.ru
Европарламент и два старых судна "нагнали" страху на ВМФ России, утверждают власти Незалежной

Российские пограничники перестали проводить длительный досмотр иностранных судов, следующих в украинские порты на побережье Азовского моря. Об этом заявил командующий Объединенными силами (переформатированное АТО) генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинский военачальник, отвечая на вопрос BBC Украины о том, насколько изменилась ситуация после усиления Киевом военного присутствия в Азове, сказал буквально следующее: "Ситуация изменилась. РФ пока не проводит длительный осмотр кораблей, которые движутся к украинским портам. Мы это заметили сразу".

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Также руководитель ООС отметил, что в его зоне ответственности на побережье уже укрепили фортификации, в том числе установили минно-взрывное заграждение вдоль участков, где возможна высадка морского десанта.

"Постоянно тренируем все силы, которые обороняют морское побережье – так демонстрируем свою решимость", – подчеркнул пан Наев.

Кроме того, генерал-лейтенант сообщил небывальщину для местных ура-патриотов – оказывается, в зоне ООС еще ни разу не было такого эпизода, чтобы корабль пограничников ФСБ России останавливал украинское или иностранное судно, идущее в Мариуполь.

"Здесь РФ проводит разведку самолетами. Но они не заходят в нашу зону ответственности – летают вдоль своего берега", – резюмировал он.

В понедельник, 29 октября, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киев продолжит расширять военное присутствие в Азовском море для отражения "возможной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, там уже создана корабельно-катерная группа, а в перспективе – создание военно-морской базы на Азове до конца нынешнего года.

Напомним, в конце сентября корабль управления "Донбасс" в сопровождении морского буксира "Корец" ВМС Украины проследовал под бдительным присмотром российских пограничных катеров под Крымским мостом в порт Бердянска, где киевские власти затеяли создать свою военно-морскую базу. Потом выяснилось, что советский механик "Донбасс" пришлось якобы планово ремонтировать. На службу он встал 19 октября.

А буквально на прошлой неделе Европарламент выдал на-гора устрашающий для Москвы документ – декларацию, осуждающую действия России в отношении иностранных судов в Азовском море и предупреждающую наши власти о введении санкций, ежели чего.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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