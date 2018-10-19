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Отбуксированный под Крымским мостом "Донбасс" заступил на боевую вахту

Фото: GLOBAL LOOK press/most. life
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Советский плавучий раритет не успел добраться до Азова, как попал в ремонт

С сегодняшнего дня корабль охраны "Донбасс" ВМС Украины, спущенный на воду еще в 1969 г. и построенный как плавмастерская в польском Щецине, приступил к исполнению своих новых обязанностей – охранять госграницу Незалежной в водах Азовского моря.

"Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта", – сообщает госпогранслужба Украины.

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Отмечается, что его ремонтом занимался Азовский судоремонтный завод. Правда, не уточняется, в какой момент почти пятидесятилетнему советскому ветерану понадобился "плановый ремонт" – до героического похода данного судна под Крымским мостом или же после.

"Понимая напряженность обстановки в Азовском море и необходимость скорейшего возвращения "Донбасса" на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживанию топливных, балластных цистерн", – добавила пресс-служба украинских пограничников.

В сообщении говорится, что в ходе ремонта с рабочими "бок о бок упорно работал" экипаж корабля, который обеспечивал его живучесть.

Напомним, в конце сентября корабль управления "Донбасс", которого тащил морской буксир "Корец" ВМС Украины, в сопровождении российских пограничных катеров проследовали под Крымским мостом. Они шли в порт Бердянска, где киевские власти затеяли создать свою военно-морскую базу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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