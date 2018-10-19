Незалежная в последние годы заслужила безупречную репутацию

Берлин намерен наделить новым статусом 14 государств. Речь идет о списке самых безопасных стран.

Среди претендентов числятся Украина с Белоруссией. Таким образом Германия намерена побыстрее избавиться от беженцев из этих стран, поскольку подобная репутация позволяет легче выслать мигрантов. Их запросы будут рассмотрены в экстренном порядке.

Чтобы называться безопасным, государству необходимо подходить под один-единственный критерий – в течение года не превышать пятипроцентного лимита по беженцам. Если положительная динамика сохраняется несколько лет подряд, страну признают безопасной по происхождению.

Данную информацию передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, уточняя, что вместе с двумя вышеперечисленными странами статус безопасных могут получить Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская Республика и Чад.

Вместе с тем накануне от ворот поворот получили Грузия и североафриканские страны, среди которых Марокко, Алжир, Тунис и Ливия. Свой решительный отказ Берлин объяснил нежеланием со стороны представителей федеральных земель. Особенно противятся тому те, где есть "зеленые".