Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Закарпатье обнаружены французские наемники

Фото: GLOBAL LOOK press/Nicolas Liponne
продолжениеУкраинские пираты украли российский "Норд"
В украинском регионе, где массово раздают венгерские паспорта, появились "зеленые человечки"

Очевидцы из Ужгорода сообщают, что там замечены мужчины в военной форме, которая похожа на обмундирование французских наемников. Напомним – это столица Закарпатской области Украины, расположенная на самой границе со Словакией.

"В городе появились франкоязычные товарищи возраста 50-60 лет, в хорошей физической форме, ходят в камуфляже, на рукавах шевроны: украинский флаг и череп в краповом берете (похоже на шеврон или французского иностранного легиона или наемников Боба Денара)", – сообщила Вера Политковская в своем Facebook.

По теме

Пост она сопроводила и фотографией предполагаемого солдата удачи.

Сейчас на Западе Незалежной крайне неспокойно из-за разногласий между Будапештом и Киевом по поводу Закона о языках и получения украинскими венграми второго паспорта. Большой скандал разразился, когда в Сети появилось видео, как в пограничном городе Берегово в консульстве Венгрии посвящают в новое гражданство местных жителей.

Тогда Киев объявил персоной нон грата венгерского консула, а Будапешт выслал украинского дипломата. Более того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в отношении венгров, за что министра внесли в базу "Миротворец". Сийярто обвинил киевские власти в потворствовании украинским националистам.

Сегодня стало известно, что постмайданные руководители задумались о размещении роты нацгвардейцев в закарпатском городе.

"С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители Национальной гвардии Украины во главе с ее командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровым. Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе", – написал в соцсети мэр города Золтан Бабяк.

По его словам, если планы Киева осуществятся, то нацгвардейцы будут помогать правоохранительным органам, в первую очередь Национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка на Береговщине. Однако пан Бабяк подчеркнул, что вопрос размещения военной части на территории города пока не рассматривается.

Что касается Боба Денара, то это французский военный и наемник, принимавший участие в нескольких вооруженных конфликтах в странах Африки и Азии. Был осужден за принадлежность к организованному преступному сообществу. Его называли "Королем наемников".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей