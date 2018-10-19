В украинском регионе, где массово раздают венгерские паспорта, появились "зеленые человечки"

Очевидцы из Ужгорода сообщают, что там замечены мужчины в военной форме, которая похожа на обмундирование французских наемников. Напомним – это столица Закарпатской области Украины, расположенная на самой границе со Словакией.

"В городе появились франкоязычные товарищи возраста 50-60 лет, в хорошей физической форме, ходят в камуфляже, на рукавах шевроны: украинский флаг и череп в краповом берете (похоже на шеврон или французского иностранного легиона или наемников Боба Денара)", – сообщила Вера Политковская в своем Facebook.

Пост она сопроводила и фотографией предполагаемого солдата удачи.

Сейчас на Западе Незалежной крайне неспокойно из-за разногласий между Будапештом и Киевом по поводу Закона о языках и получения украинскими венграми второго паспорта. Большой скандал разразился, когда в Сети появилось видео, как в пограничном городе Берегово в консульстве Венгрии посвящают в новое гражданство местных жителей.

Тогда Киев объявил персоной нон грата венгерского консула, а Будапешт выслал украинского дипломата. Более того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в отношении венгров, за что министра внесли в базу "Миротворец". Сийярто обвинил киевские власти в потворствовании украинским националистам.

Сегодня стало известно, что постмайданные руководители задумались о размещении роты нацгвардейцев в закарпатском городе.

"С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители Национальной гвардии Украины во главе с ее командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровым. Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе", – написал в соцсети мэр города Золтан Бабяк.

По его словам, если планы Киева осуществятся, то нацгвардейцы будут помогать правоохранительным органам, в первую очередь Национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка на Береговщине. Однако пан Бабяк подчеркнул, что вопрос размещения военной части на территории города пока не рассматривается.

Что касается Боба Денара, то это французский военный и наемник, принимавший участие в нескольких вооруженных конфликтах в странах Африки и Азии. Был осужден за принадлежность к организованному преступному сообществу. Его называли "Королем наемников".

