"Газовая принцесса" громогласно обозначила свои первые шаги в статусе президента Незалежной

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Российская Федерация должна возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий в Донбассе и какой-то "оккупации". Об этом она говорила сегодня на форуме "Новая стратегия мира и безопасности", на котором депутат Верховной рады огласила свою политическую и экономическую программу как будущего кандидата в президенты страны.

"Россия заплатит сполна за агрессию, за смерть наших воинов и мирных граждан, за их поломанные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", – сказала пани Тимошенко.

По ее мнению, МИД Украины должен активно отстаивать нарушенные РФ права государства и украинцев в международных судебных институтах, прежде всего в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

Нардеп сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что даст возможность военнослужащим, получившим ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от "страны-агрессора".

"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная в соответствии с практикой ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь", – отметила политик.

Новая власть, уверила депутат, проведет тщательную инвентаризацию нанесенного РФ ущерба и заставит Кремль заплатить за агрессию против Незалежной. По ее данным, все пострадавшие граждане страны могут получить свыше €100 миллиардов.



"Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку за два дня военных действий и семь месяцев оккупации – $462 млрд. Значительная часть из этой суммы на сегодня уже погашена. И мы заставим Россию компенсировать нам болезненные потери", – обещала лидер "Батькивщины".

Не прошла Юлия Владимировна и мимо ограничительных мер в адрес Москвы, зацепив по ходу навязший на зубах у постмайданных властителей газопровод "СП-2".

"Санкции, которые действуют в отношении российских предприятий, а также российской верхушки, безусловно, являются необходимыми – и они действуют. Но их в том аспекте и контексте недостаточно. Невозможно совмещать курс на усиление санкций со строительством "Северного потока – 2" и другими подобными проектами", – считает политик.

Далее пани Тимошенко, как под копирку, проговорила старую мантру действующего главы государства Петра Порошенко – никакой амнистии "без разбора" воевавшим на стороне ЛНР и ДНР, никто на Украине не забудет про Крым, минские соглашения свое дело сделали, однако нужен новый формат, никакой капитуляции, усиливаем украинскую армию.



"Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни Луганской областей быть не может! Нам нужна Новая Конституция, которая даст полномочия и свободу всем общинам на Украине, но оставит наше государство унитарным. Ни одного федерализма не будет допущено, потому что это путь к новому сепаратизму", – подчеркнула она.

Также она сообщила о начале формирования так называемого военного кабинета, который будет заниматься развитием стратегии мира для Украины.

