Начальник транспортной безопасности показал "не ту" карту

Власти Незалежной начали расследование в отношении главы государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, который совершил ужасающее преступление с отягчающими обстоятельствами. Его вина заключается в том, что во время выступления на круглом столе он показал презентацию с картой Европы, где Крым был отмечен как часть Российской Федерации.



"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян дал поручение начать расследование по использованию главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом", – сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.

Какое наказание может ожидать проштрафившегося чиновника, неизвестно. По меньшей мере ему может грозить увольнение. Однако не исключено, что дело могут раскрутить до покушения на территориальную целостность Украины.

Для Киева в последние годы неприкосновенность границ – крайне болезненный вопрос, а потому на волне народного гнева Ноняку могут устроить показательную порку. Возможно, чиновник не только поплатится местом работы, но еще и внесет крупный штраф, а может, даже получит условный срок.

Сам Ноняк, очевидно, уже понял, что без последствий этот инцидент не останется. А потому решил сыграть на опережение, то есть возмутиться этой шокирующей политической диверсии и перевести стрелки на других.

По словам руководителя "Укртрансбезопасности", свою презентацию он впервые увидел только во время выступления. Видимо, готовили ее его подчиненные, которые оказались то ли невнимательными, то ли политически незрелыми. Разбираться, кто прав, кто виноват, будет Служба безопасности Украины.

"Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ", – написал Ноняк у себя в Facebook.

Инцидент с "неправильной" картой случился накануне в ходе заседания круглого стола комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации. Ноняк в своей презентации показал карту, где Крым был закрашен красным цветом, как территория России, тогда как Украина была отмечена зеленым. Более того, все надписи на изображении были сделаны исключительно на русском языке.

По сообщению украинских СМИ, никто из присутствовавших на заседании не отреагировал на принадлежность полуострова, обозначенную на карте. Хотя в мероприятии приняли участие высокопоставленные сотрудники Министерства инфраструктуры, МИД и Государственной пограничной службы страны.

Это не первый подобный случай. На Украине сильно возмущались, когда издательства Австрии, Италии, Германии, а также польская пресса публиковали карты с российским Крымом. Конфузы случаются и на самой Украине. Некоторое время назад в заставке телеканала СТБ мелькнула карта Незалежной без Крыма. Режиссера монтажа, допустившего оплошность, немедленно уволили.