Прибалты прорвут блокаду Крыма

Отважная группа латышских политиков собралась наладить контакты между полуостровом и Европой

Отношения между Россией и Евросоюзом, испорченные после присоединения Крыма к РФ, будут налаживать гости из Латвии, которые примут участие в Пятом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

По словам муниципального депутата Клайпеды Вячеслава Титова, Европа и Прибалтика должны искать возможность налаживать диалог с Россией. И первым шагом на пути к этому может стать приезд представителей Латвии, среди которых будут политики, общественники и бизнесмены.

"Надо двигаться вперед и прорывать информационную блокаду", – цитирует его РИА "Новости".

Кроме того, вылазка латышской делегации на полуостров должна помочь им определить, какой у Крыма имеется экономический потенциал, добавил Титов.

Своего соотечественника поддержал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов, который рассказал о своей личной ответственности перед жителями полуострова.

"Я был наблюдателем во время референдума [о присоединении Крыма к РФ]. Выбор людей – это главное, а я видел, что большинство жителей хотят быть с Россией. Поэтому я, конечно, готов снова посетить полуостров", – подчеркнул он.

В свою очередь, как рассказал один из организаторов форума Андрей Назаров, приезд делегации из Прибалтики будет очень важным с точки зрения улаживания конфликта и санкционной войны.

ЯМЭФ пройдет в апреле 2019 года. Ожидается, что в нем примут участие представители из более чем сотни стран.