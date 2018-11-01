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Прибалты прорвут блокаду Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
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Отважная группа латышских политиков собралась наладить контакты между полуостровом и Европой

Отношения между Россией и Евросоюзом, испорченные после присоединения Крыма к РФ, будут налаживать гости из Латвии, которые примут участие в Пятом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). 

По словам муниципального депутата Клайпеды Вячеслава Титова, Европа и Прибалтика должны искать возможность налаживать диалог с Россией. И первым шагом на пути к этому может стать приезд представителей Латвии, среди которых будут политики, общественники и бизнесмены.

"Надо двигаться вперед и прорывать информационную блокаду", – цитирует его РИА "Новости".

Кроме того, вылазка латышской делегации на полуостров должна помочь им определить, какой у Крыма имеется экономический потенциал, добавил Титов. 

Своего соотечественника поддержал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов, который рассказал о своей личной ответственности перед жителями полуострова. 

"Я был наблюдателем во время референдума [о присоединении Крыма к РФ]. Выбор людей – это главное, а я видел, что большинство жителей хотят быть с Россией. Поэтому я, конечно, готов снова посетить полуостров", – подчеркнул он.

В свою очередь, как рассказал один из организаторов форума Андрей Назаров, приезд делегации из Прибалтики будет очень важным с точки зрения улаживания конфликта и санкционной войны.

ЯМЭФ пройдет в апреле 2019 года. Ожидается, что в нем примут участие представители из более чем сотни стран.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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