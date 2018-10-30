Прощай, фрау Меркель: Европа стоит на перепутье

Объявление канцлера ФРГ застало врасплох

Новость о том, что глава немецкого правительства покинет свой пост, свалилась как снег на голову. Теперь журналисты и политики делают ставки: что станет с Европой после 2021 года?

Она лишится одного из влиятельных и могущественных западных лидеров. Однако у Ангелы Меркель, прежде чем уйти со сцены, есть еще в запасе три года для подготовки толкового преемника, пишет газета The New York Times.

Впрочем, канцлер ФРГ приняла верное решение, полагает автор материала. Ведь 13 с лишним лет – немалый срок, Меркель мало-помалу начала выдыхаться, ее рейтинги упали. В общем, время пришло, и она, как никто другой, это понимает, ведь настоящего лидера отличает чувство меры, подчеркивает издание.

Прекрасный оратор и выдающийся политик. По мнению газеты, такой она стала благодаря внутреннему стержню, спокойствию и последовательности – харизма тут ни при чем. "Лидером свободного мира" называет Меркель автор колонки и дает самую лестную характеристику.

Глава правительства Германии пообещала освободить место в 2021 году. Кроме того, Ангела Меркель заявила, что готова покинуть пост председателя партии "Христианско-демократический союз".