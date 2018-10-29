Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель уходит с поста

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Канцлер Германии сдалась под натиском соперников и оставляет руководство партией

О том, что Ангела Меркель откажется исполнять обязанности главы партии "Христианско-демократический союз Германии", стало известно агентству Bloomberg. Об этом политик рассказала сама, во время заседания президиума партии. 

При этом, Меркель подчеркнула, что планирует и дальше занимать кресло канцлера Германии. В этом случае, сдаваться она не собирается. 

По теме

На прошлой неделе появились результаты опроса, которые показали, что рейтинг главной политической партии Германии установил очередной антирекорд. По данным издания, место руководителя может занять другой член ХДС Фридрих Мерц. Источники сообщают, что свою кандидатуру он может объявить уже сегодня, 29 октября. 

Ранее сообщалось, что Меркель гонят в отставку. Так газета Bild  писала, что ухода нынешней главы правительства хотят 47% граждан. Еще хуже дела обстоят в правящей партии ХДС: консервативный блок ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, на глазах теряет рейтинг. В сентябре он упал до минимума с 1997 г., составив лишь 28%. 

Неожиданно, но огромную популярность на фоне падения ХДС получила крайне правая партия "Альтернатива для Германии". Если бы выборы прошли в ближайшие выходные, то второй по величине партией в бундестаге стала бы именно она, которая совсем недавно считалась маргинальной политической силой с практически нулевым рейтингом. Ей готовы отдать свои голоса 18% избирателей.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп: Москва просит помощи в экономике у Вашингтона

Политик считает, что Кремль завидует успехам Белого дома

Не должна жать руку: Меркель разнесли за общение с Путиным

Лидера Германии упрекнули в "излишней" дружелюбности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей