Меркель уходит с поста

Канцлер Германии сдалась под натиском соперников и оставляет руководство партией

О том, что Ангела Меркель откажется исполнять обязанности главы партии "Христианско-демократический союз Германии", стало известно агентству Bloomberg. Об этом политик рассказала сама, во время заседания президиума партии.

При этом, Меркель подчеркнула, что планирует и дальше занимать кресло канцлера Германии. В этом случае, сдаваться она не собирается.

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На прошлой неделе появились результаты опроса, которые показали, что рейтинг главной политической партии Германии установил очередной антирекорд. По данным издания, место руководителя может занять другой член ХДС Фридрих Мерц. Источники сообщают, что свою кандидатуру он может объявить уже сегодня, 29 октября.

Ранее сообщалось, что Меркель гонят в отставку. Так газета Bild писала, что ухода нынешней главы правительства хотят 47% граждан. Еще хуже дела обстоят в правящей партии ХДС: консервативный блок ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, на глазах теряет рейтинг. В сентябре он упал до минимума с 1997 г., составив лишь 28%.

Неожиданно, но огромную популярность на фоне падения ХДС получила крайне правая партия "Альтернатива для Германии". Если бы выборы прошли в ближайшие выходные, то второй по величине партией в бундестаге стала бы именно она, которая совсем недавно считалась маргинальной политической силой с практически нулевым рейтингом. Ей готовы отдать свои голоса 18% избирателей.