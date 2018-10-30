В вину канцлеру также ставят то, что она больше думала о Европе, а не о Германии

Главной ошибкой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ стала недальновидная политика в отношении беженцев, которая привела к миграционному кризису в Евросоюзе. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.



Сенатор прокомментировал сделанное председателем германского правительства заявление о том, что она покинет пост руководителя правящей партии "Христианский демократический союз" (ХДС), а в 2021 г. не будет повторно баллотироваться на пост канцлера. По мнению Пушкова, такое решение вызвано тем, что Меркель осознала: исправить допущенные ей просчеты она уже не сможет.

"Главная причина – решение принять в ФРГ 1,1 млн беженцев. "Мы справимся", – заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката", – написал член Совфеда в своем Twitter.

Он также отметил, что еще пару лет назад Меркель была безоговорочным политическим лидером объединенной Европы, однако именно миграционная политика испортила ей карьеру.

Летом социологические службы ФРГ публиковали данные опросов, по которым рейтинг канцлера и возглавляемой ей партии упал до минимального значения за несколько последних десятилетий. В настоящий момент правящую коалицию поддерживает всего 27% избирателей.

Очевидно, что Меркель утратила доверие немцев. Причиной недовольства стало то, что в последние годы глава правительства думала больше о проблемах Евросоюза, а не о немецких делах, считает политический обозреватель Олег Ведутов.

"Меркель упрекают в том, что она больше думает о Евросоюзе, а не о Германии. И вообще она ощущает больше себя общеевропейским политиком, и это многим не нравится… По большому счету, ее политическое время ушло, и она это понимает. Сейчас Германии нужны более "свежие лица" и "свежие идеи", – заявил эксперт в эфире "Пятого канала".

Свидетельством политического угасания Меркель и ХДС Ведутов назвал стремительный рост популярности партий, которые еще совсем недавно находились на периферии. Речь идет о "Зеленых" и крайне правой "Альтернативы для Германии", которая отличается ярко выраженной антимиграционной риторикой.

Накануне Ангела Меркель сообщила о том, что текущий срок на посту канцлера станет для нее последним. Кроме того, она отказалась выдвигаться на любые другие политические посты. Исполнять обязанности канцлера политик будет до окончания срока полномочий в 2021 году. Ранее она объявила об ухода с поста председателя ХДС.

Новость о политических переменах в Германии вызвала обрушение курса евро. Кроме того, западные наблюдатели предположили, что после ухода Меркель Евросоюз лишится остатков стабильности и может рухнуть под давлением амбиций Франции и Великобритании.