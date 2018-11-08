Украина спасет Европу от "Северного потока-2"

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Участие европейских стран в российском проекте "Северный поток-2" угрожает безопасности всего мира. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Выступая на конференции "Уроки гибридного десятилетия", он указал, что энергетическая безопасность – это важнейшая составляющая стабильности государств в целом. Строительство же нового газопровода из РФ в ЕС нарушит установившийся миропорядок.
"Украинский парламент, правительство и президент и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток-2". Потому что мы как никто знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", – приводит слова Парубия "Укринформ".
Впрочем, на Европу у властей Незалежной надежды уже мало. Приезжавшая на днях в Киев канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не намерен отказываться от "Северного потока-2". Поэтому Украина решила сделать ставку на старшего товарища за океаном.
"Лично я выхожу с инициативой, что украинская ГТС, которая на сегодняшний день является главным элементом транзита (в ЕС), должна иметь платформу совместного использования с нашими партнерами, в частности, с нашими американскими коллегами", – заявил Парубий. По его мнению, ГТС Украины следует отдать в управление США, "чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС", – указал спикер, не пояснив, однако, при этом, какое отношение передача ГТС в чужие руки имеет к новой трубе.
Тем временем, реализация "Северного потока-2" идет полным ходом – по дну Балтийского моря уже уложено более 200 км газопровода. На указанные сроки влияют лишь погодные форс-мажоры. Ожидается, что эксплуатация трубы начнется уже в конце 2019 года.
Украина с самого начала выступала против проекта, поскольку прямые поставки газа из РФ в ФРГ лишают Незалежную доходов от транзита топлива через ее территорию.
Накануне президент Украины Петр Порошенко рассказал, как Россия отрабатывает методы влияния на его стране, чтобы потом применять их повсеместно.
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