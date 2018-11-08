Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Германии схлестнулись из-за "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Представители украинской стороны повздорили с участниками проекта

На Европейской газовой конференции в столице ФРГ стороны не пришли к единому мнению относительно строительства нового газопровода из России в Евросоюз. 

"Мы выступаем против "Северного потока"-2. Для России это приоритетный политический проект, который используется для угрозы соседям", – цитирует агентство "Прайм" заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль. По словам украинского чиновника, только газотранспортная система удерживает РФ от нападения на Незалежную, и ради сохранения безопасности Киеву необходимо сохранить газовый транзит. Зеркаль также добавила, что на переговорах с Еврокомиссией и Россией Украина пытается достичь трехстороннего соглашения о транзите газа после 2019 г., но "Газпром" показывает явную незаинтересованность в обсуждении этого вопроса.

В свою очередь, финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран считает, что обвинения украинской стороны абсолютно беспочвенны. Он подчеркнул, что хотя политики "раскалывают Европу по данному вопросу", "Северный поток-2" – это сугубо коммерческий проект.

Ранее, выступая на той же самой конференции, немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер заявил, что считает правильным и необходимым строительство нового газопровода.

Планируется, что "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до ФРГ. 

 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина спасет Европу от "Северного потока-2"

ГТС Незалежной отдадут американцам

Назван верный признак скорой ядерной войны

Москву вынуждают напасть первой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей