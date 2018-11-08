В Германии схлестнулись из-за "Северного потока-2"

Представители украинской стороны повздорили с участниками проекта

На Европейской газовой конференции в столице ФРГ стороны не пришли к единому мнению относительно строительства нового газопровода из России в Евросоюз.

"Мы выступаем против "Северного потока"-2. Для России это приоритетный политический проект, который используется для угрозы соседям", – цитирует агентство "Прайм" заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль. По словам украинского чиновника, только газотранспортная система удерживает РФ от нападения на Незалежную, и ради сохранения безопасности Киеву необходимо сохранить газовый транзит. Зеркаль также добавила, что на переговорах с Еврокомиссией и Россией Украина пытается достичь трехстороннего соглашения о транзите газа после 2019 г., но "Газпром" показывает явную незаинтересованность в обсуждении этого вопроса.

В свою очередь, финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран считает, что обвинения украинской стороны абсолютно беспочвенны. Он подчеркнул, что хотя политики "раскалывают Европу по данному вопросу", "Северный поток-2" – это сугубо коммерческий проект.

Ранее, выступая на той же самой конференции, немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер заявил, что считает правильным и необходимым строительство нового газопровода.

Планируется, что "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до ФРГ.

